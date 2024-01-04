«Война войной, а праздник отметить хочется». Снегурочка из Донецка рассказала, как в городе отметили Новый год

В некоторые районы города аниматоры не приезжают из-за рисков обстрела, а массовые мероприятия отмененыНесмотря на трудные для ДНР времена, люди находят в себе силы отвлечься и провести праздники так же, как и в мирные годы.
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