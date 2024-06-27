Военный переворот в Боливии. Неожиданное заявление мятежного генерала Хуана Хосе Сунига

В Боливии совершена попытка военного переворота. Пикантность этому моменту придает тот факт, что данное событие произошло сразу после визита президента этой страны Луиса Арсе в Россию … Боливия имеет желание вступить в БРИКС, а также недры этой страны богаты литием, который сегодня очень востребован в промышленности.
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