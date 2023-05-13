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Страны G7 собираются обвинить Китай в экономическом принуждении — Reuters

Страны G7 собираются обвинить Китай в экономическом принуждении — Reuters

Объявить о мерах по противодействию экономическому принуждению, прежде всего со стороны якобы Китая, собираются страны Группы семи (G7) в совместном коммюнике на саммите, который пройдет с 18 по 21 мая в Хиросиме, сообщает 12 мая агентство Reuters.

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