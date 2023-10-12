Криштиану Роналду грозит 99 ударов плетью в Иране

Действия футболиста по местным законам считаются прелюбодеянием Известному португальскому футболисту, нападающему саудовского футбольного клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду в Иране грозит 99 ударов плетью.
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