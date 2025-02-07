A New Oil Cycle Begins And Sanctions, Shale, and OPEC Set the Stage

When President Donald Trump came into office, oil prices jumped. The immediate reason was simple enough: Trump likes a hardline approach to countries he sees as enemies, and that means Iran and sanctions on its oil exports.
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