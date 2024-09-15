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«Гениальная подача Карвальо – и какой-то хрен забил. Феноменально». Березуцкий о своем голе в финале Кубка УЕФА

«Гениальная подача Карвальо – и какой-то хрен забил. Феноменально». Березуцкий о своем голе в финале Кубка УЕФА

ЦСКА в мае 2005 года обыграл в Лиссабоне «Спортинг» (3:1) и стал обладателем еврокубкового трофея. Московская команда пропустила первой, но результативный удар защитника позволил сравнять счет на 56-й минуте.

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