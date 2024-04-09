В думе ХМАО рассмотрели вопрос о легализации азербайджанских отчеств

Комитет думы ХМАО по социальному развитию рассмотрел инициативу депутата Халида Таги-Заде о возвращении традиционных тюркских приставок «-оглы» и «-кызы» в свидетельства о рождении югорчан азербайджанской национальности.
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