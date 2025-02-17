Расчеты РСЗО «Ураган» нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки войск «Восток» нанесли удары по пунктам временной дислокации, скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Константинополь, Скудное и Днепроэнергия Донецкой Народной Республики (ДНР).
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