В Киеве ждут потери Славянска и Краматорска уже в этом году

Достаточно высоки шансы, что уже в этом году Украина потеряет Славянск и Краматорск. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил обозреватель украинской информационно-пропагандистской группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец, передает корреспондент .
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