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Лавров: Трамп назвал «сложным вопросом» часть ДНР под контролем ВСУ

Лавров: Трамп назвал «сложным вопросом» часть ДНР под контролем ВСУ

Глава МИД России Сергей Лавров пояснил, что под «сложным вопросом» американский лидер Дональд Трамп после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже имел в виду часть ДНР, которая остаётся под контролем ВСУ.

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