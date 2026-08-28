Лавров: Трамп назвал «сложным вопросом» часть ДНР под контролем ВСУ

Глава МИД России Сергей Лавров пояснил, что под «сложным вопросом» американский лидер Дональд Трамп после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже имел в виду часть ДНР, которая остаётся под контролем ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии