«Может обратят внимание на тварь?»: правнучка героя СССР Чкалова пожелала Москве бомбардировок

Дальняя родственница лётчика Валерия Чкалова Дарья Богданова поразила жителей России новой порцией откровений, когда она, едва сдерживая улыбку, мечтает о звуках ракетной тревоги над столицей бывшей Родины.
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