В Виноградовском округе во время купания утонули двое детей

По факту гибели восьмилетнего мальчика и семилетней девочки возбуждено уголовное дело, сообщили в СКПо факту гибели восьмилетнего мальчика и семилетней девочки возбуждено уголовное дело, сообщили в СКНесчастный случай произошёл накануне днём — в озере у деревни Усть-Вага.
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