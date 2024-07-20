В Виноградовском округе во время купания утонули двое детей

По факту гибели восьмилетнего мальчика и семилетней девочки возбуждено уголовное дело, сообщили в СКПо факту гибели восьмилетнего мальчика и семилетней девочки возбуждено уголовное дело, сообщили в СКНесчастный случай произошёл накануне днём — в озере у деревни Усть-Вага.