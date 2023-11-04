Сидите дома и встречайте «двухсотых»: ВС РФ устроили бандеровцам Велесову ночь

Оставшиеся на Украине военные авиабазы, ремзаводы и другие объекты уничтожались «Геранями» и «умными» ФАБами Александр Ситников Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Российские военные ведут работу по уничтожению множества воздушных целей в различных зонах по всему Крыму сообщил 1 ноября губернатор Севастополя Михаил Развожаев.