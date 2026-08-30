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Расчеты ПВН и МОГ группировки «Центр» обеспечивают прикрытие логистических маршрутов на Добропольском направлении

Расчеты ПВН и МОГ группировки «Центр» обеспечивают прикрытие логистических маршрутов на Добропольском направлении

Министерство обороны России опубликовало кадры работы военнослужащих мобильных огневых групп и на постах воздушного наблюдения по противодействию вражеским БПЛА.

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