Силы ПВО за ночь сбили над российскими регионами 17 БПЛА

Сообщения о пострадавших и разрушениях не поступали.фото: t.me/RosgvardOfficial--> Российские средства ПВО за минувшую ночь сбили 17 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщает 28 апреля пресс-служба Минобороны.
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