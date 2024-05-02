РИА Новости: в ОАЭ закрыли дело Промеса

В феврале форварда «Спартака» задержали в аэропорту в Дубае из-за ДТП. Позже его отпустили, но через две недели снова задержали по запросу НидерландовВ Дубае закрыли дело Квинси Промеса о ДТП, сообщили РИА Новости со ссылкой на местную прокуратуру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии