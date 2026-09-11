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Суть Событий

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Кушнер высказался за возвращение к трехстороннему формату переговоров по Украине

Кушнер высказался за возвращение к трехстороннему формату переговоров по Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве направились в Киев, где встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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