Эксперт спрогнозировал динамику цен на жилье до конца 2026 года

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Цены на жилье в России до конца 2026 года могут продолжить расти, однако резкого подорожания или обвала рынка ожидать не стоит.
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