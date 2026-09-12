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ТАСС

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В ИКИ РАН рассказали, когда могут запустить лунный аппарат-"попрыгунчик"

В ИКИ РАН рассказали, когда могут запустить лунный аппарат-"попрыгунчик"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Запуск взлетно-посадочного аппарата-"попрыгунчика" для забора и возвращения на Землю лунного грунта в рамках нацпроекта "Космос" с 2026 года по 2036 год не планируется.

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