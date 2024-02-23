Эксперт Дзермант: Разворот Армении от ОДКБ к НАТО, не закончится для нее ничем хорошим

Глава центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант сообщил о том, что заявления премьера Армении о заморозке участия в ОДКБ из-за невыполнения обязательств, чреваты серьезными последствиями.
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