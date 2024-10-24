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Пушков высмеял покинутого на Самоа премьера Британии

Пушков высмеял покинутого на Самоа премьера Британии

Российский сенатор Алексей Пушков назвал логичным решение президента ЮАР Сирила Рамафоса и премьер-министра Индии Нарендры Моди вместо встречи глав правительств стран Содружества наций на Самоа отправиться в Россию на саммит БРИКС.

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