Пушков высмеял покинутого на Самоа премьера Британии

Российский сенатор Алексей Пушков назвал логичным решение президента ЮАР Сирила Рамафоса и премьер-министра Индии Нарендры Моди вместо встречи глав правительств стран Содружества наций на Самоа отправиться в Россию на саммит БРИКС.
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