Ролан Гаррос. 1-й круг. Сафиуллин встретится с Тиафу, Пол – с Моллером, Музетти – с Ганфманном, Шелтон – с Сонего

Сетка здесь. «Ролан Гаррос» Париж, Франция 25 мая – 8 июня 2025 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 56 352 000 евро Открытые корты, грунт Фрэнсис Тиафу (США) Роман Сафиуллин (Россия) Дата проведения 25 мая, 15.
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