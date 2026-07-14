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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Юрист заявил, что жителям Омска может грозить до 20 лет за публикацию атак на НПЗ

Юрист заявил, что жителям Омска может грозить до 20 лет за публикацию атак на НПЗ

К настоящему моменту составлено два административных протокола на граждан, опубликовавших видео В Омской области штраф за съемку атак и последствий для физлиц составляет от 500 до 1500 рублей, однако в ряде случаев автора видео за публикацию может ждать уголовный срок, рассказал aif.

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