Юрист заявил, что жителям Омска может грозить до 20 лет за публикацию атак на НПЗ

К настоящему моменту составлено два административных протокола на граждан, опубликовавших видео В Омской области штраф за съемку атак и последствий для физлиц составляет от 500 до 1500 рублей, однако в ряде случаев автора видео за публикацию может ждать уголовный срок, рассказал aif.