Пересмотр выплаты пособий для безработных в России вызвал несогласие у профсоюзов

Порядок выплаты денежных пособий для безработных граждан страны в настоящее время нарушает принципы социальной справедливости, сообщает РБК со ссылкой на письмо заместителя председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Нины Кузьминой.
Порядок выплаты денежных пособий для безработных граждан страны в настоящее время нарушает принципы социальной справедливости, сообщает РБК со ссылкой на письмо заместителя председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Нины Кузьминой.
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