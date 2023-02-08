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Пересмотр выплаты пособий для безработных в России вызвал несогласие у профсоюзов

Пересмотр выплаты пособий для безработных в России вызвал несогласие у профсоюзов

Порядок выплаты денежных пособий для безработных граждан страны в настоящее время нарушает принципы социальной справедливости, сообщает РБК со ссылкой на письмо заместителя председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Нины Кузьминой.

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