Поздравление главы администрации города Симферополя с Днем работника прокуратуры Российской Федерации

Верное и беспристрастное служение закону - не только ваша работа,но и состояние души. Вы отличаетесь высоким профессионализмом, глубокой порядочностью, широкой эрудицией и ответственностью, защищаете интересы целого государства и каждого гражданина.
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