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Хотите сбить квадрокоптер — подумайте еще раз

Хотите сбить квадрокоптер — подумайте еще раз

Хозяева дач не имеют права трогать пролетающие дроны, даже если им кажется, что за ними шпионят. Как же правильно реагировать на назойливый коптер?С приближением лета россияне обосновались на дачах и все чаще беспокоятся по поводу зависающих над головой квадрокоптеров, говорят в Ассоциации юристов России.

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