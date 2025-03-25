«Конфисковать все!» – киевский режим и его партнёры открыто грабят Белоруссию Накануне краха главари киевского режима пытаются как можно больше набить карманы Специальная военная операция (СВО) на Украине стала одним из важнейших событий современности, позволивших вскрыть существовавшие десятилетиями лицемерие и политику двойных стандартов Запада.