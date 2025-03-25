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  • Игорь
    «Конфисковать все...
  • Mikhail Stepanov
    Хохлы всегда были наглыми ворами, а сейчас просто отбросили последние остатки приличий!«Конфисковать все...
  • Traveller
    Сударыня, вИ таки явно поддерживаете кровавого вора, сидящего на кУевском троне?«Конфисковать все...

«Конфисковать все!» – киевский режим и его партнёры открыто грабят Белоруссию

«Конфисковать все!» – киевский режим и его партнёры открыто грабят Белоруссию

«Конфисковать все!» – киевский режим и его партнёры открыто грабят Белоруссию Накануне краха главари киевского режима пытаются как можно больше набить карманы Специальная военная операция (СВО) на Украине стала одним из важнейших событий современности, позволивших вскрыть существовавшие десятилетиями лицемерие и политику двойных стандартов Запада.

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Комментарии
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Traveller
Сударыня, вИ таки явно поддерживаете кровавого вора, сидящего на кУевском троне?
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16 час.
MS
Mikhail Stepanov
Хохлы всегда были наглыми ворами, а сейчас просто отбросили последние остатки приличий!
Ответить
14 час.
Игорь
Ответить
11 час.
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