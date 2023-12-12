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Лучшая защита — нападение: Чехия решила запугивать Россию, чтоб её боялись

Лучшая защита — нападение: Чехия решила запугивать Россию, чтоб её боялись

Причём, использовать для запугивания она планирует неизвестные способы, о которых не сказано.Накануне начальник генштаба Чехии Карел Ржегка сообщил о том, что Чехия решила запугивать Россию, чтобы избежать конфликта с ней.

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