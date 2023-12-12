Лучшая защита — нападение: Чехия решила запугивать Россию, чтоб её боялись

Причём, использовать для запугивания она планирует неизвестные способы, о которых не сказано.Накануне начальник генштаба Чехии Карел Ржегка сообщил о том, что Чехия решила запугивать Россию, чтобы избежать конфликта с ней.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии