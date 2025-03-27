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Закон, порядок, государство

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Минобороны России опубликовало рассекреченные документы, повествующие о подвигах Героев Советского Союза – представителях разных народов СССР в годы Великой Отечественной войны

Минобороны России опубликовало рассекреченные документы, повествующие о подвигах Героев Советского Союза – представителях разных народов СССР в годы Великой Отечественной войны

В новом мультимедийном разделе на сайте военного ведомства представлены личные дела, учетно-послужные карточки, наградные документы, фотографии Героев Советского Союза и другие документы из фондов ЦА МО ФР.

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