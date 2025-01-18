Bild: Шольц обидел Бербок решением по Украине

Европейские СМИ обсуждают потрясающий кадр уходящей Бербок и тянущегося к ней Шольца.Канцлер ФРГ Олаф Шольц разочаровал главу МИД Анналену Бербок категорическим отказом от выделения миллиардов евро очередной помощи Киеву, сообщает немецкое издание Bild.
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