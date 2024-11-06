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В одной из сорванных операций ВСУ увидели британский почерк

В одной из сорванных операций ВСУ увидели британский почерк

Рогов: в сорванной операции ВСУ по захвату ЗАЭС прослеживается британский почерк В сорванной российскими военными операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) по захвату Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) прослеживается британский почерк.

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