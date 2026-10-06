Спорт Уик-Энд
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт Уик-Энд

14 подписчиков

Карпин: Зачем просматривать Соболева – он игрок основы сборной. Самый ценный момент этих сборов – пенальти Петрова

Карпин: Зачем просматривать Соболева – он игрок основы сборной. Самый ценный момент этих сборов – пенальти Петрова

«Пока всё, что происходило на этом сборе, наверное, можно оценить даже на пятёрку - и с точки зрения организации, и футбола, - поделился главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции перед товарищеским матчем с командой Намибии.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым