Карпин: Зачем просматривать Соболева – он игрок основы сборной. Самый ценный момент этих сборов – пенальти Петрова

«Пока всё, что происходило на этом сборе, наверное, можно оценить даже на пятёрку - и с точки зрения организации, и футбола, - поделился главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции перед товарищеским матчем с командой Намибии.
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