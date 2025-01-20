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В Британии заявили, что Украина пытается склонить Трампа к военной позиции

В Британии заявили, что Украина пытается склонить Трампа к военной позиции

REUTERS/Evelyn Hockstein Киев пытается ударами ракетами ATACMS по территории РФ склонить избранного президента США Дональда Трампа к военной позиции, заявил в эфире своего YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис.

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