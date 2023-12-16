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За сутки в Ленобласти российско-финляндскую границу пересекли больше 3,5 тысяч человек

За сутки в Ленобласти российско-финляндскую границу пересекли больше 3,5 тысяч человек

В пятницу, 15 декабря, российско-финляндскую границу пересекли свыше 5 тыс. человек. Причиной ажиотажа стал последний день работы пропускных пунктов в этом году.

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