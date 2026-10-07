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Татар-информ

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Казанские клубы объединились в акции «Розовый октябрь»

Казанские клубы объединились в акции «Розовый октябрь»

Фото: rubin-kazan.ru ЖФК «Рубин» по традиции проводит домашние матчи октября в специальной розовой форме.

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