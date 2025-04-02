Задержали челнинца, который неделю насиловал 4-летнюю девочку

Автор: Альбина ШафееваВ Набережных Челнах 59-летний мужчина надругался над 4-летней девочкой. Как стало известно «Татар-информу», в январе мужчина у себя дома на протяжении недели совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка.