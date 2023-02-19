Uspei.com

39 подписчиков

В таиландской тюрьме убили внебрачного сына основателя “МММ” Мавроди

В таиландской тюрьме убили внебрачного сына основателя “МММ” Мавроди

В Таиланде убили Максима Мернеса, внебрачного сына Сергея Мавроди. Об этом пишет издание “Мрiя”. Максим Мернес – внебрачный сын основателя “МММ” Сергея Мавроди.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх