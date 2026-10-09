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ФедералПресс

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Зеленский осудил Трампа из-за снятия санкций с российского дизельного топлива

Зеленский осудил Трампа из-за снятия санкций с российского дизельного топлива

КИЕВ, 9 октября, ФедералПресс. Владимир Зеленский отреагировал на решение американских властей разрешить сделки с дизельным топливом российского происхождения.

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