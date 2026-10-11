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Царьград

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Спустя 10 лет после Brexit: Премьер Британии Бернэм обвинил Россию во вмешательстве, готовя почву для возвращения в ЕС

Спустя 10 лет после Brexit: Премьер Британии Бернэм обвинил Россию во вмешательстве, готовя почву для возвращения в ЕС

Спустя 10 лет после Brexit: премьер Британии Энди Бернэм обвинил Россию во вмешательстве. политик эфире подкаста The Rest Is Politics прямо заявил, что Россия вмешивалась в плебисцит 2016 года.

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