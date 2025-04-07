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Царьград

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Посол Белоруссии: Конференция по Украине прошла без России и нас

Посол Белоруссии: Конференция по Украине прошла без России и нас

Посол Белоруссии в Швейцарии Александр Ганевич заявил, что Россия и Белоруссия не были приглашены на конференцию по Украине в июне 2024 года, что вызвало удивление.

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