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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Барабанов о жизни в Северной Америке: «Очень скучал по России. Никто не может быть ближе, чем русский человек»

30-летний форвард в это межсезонье перешел в «Ак Барс». С 2020 года Барабанов играл в НХЛ за «Торонто» и «Сан-Хосе».

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