⚡️ Пока Россия с трудом переживает трагедию, унёсшую в "Крокус Сити Холле" 139 жизней мирных граждан, на этом фоне вскрываются давно зреющие гнойники в виде наших "ближайших друзей и союзников"

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Одна из самых значительных в Армении политических фигур – сопредседатель Европейской партии Армении Тигран Хзмалян – в своём телеграм-канале, опубликовал пост следующего содержания: Кровавый «Крокус» вырастили ГРУ-шные идеологи российско-исламского братства: Дугин, Проханов, Максуд Шевченко, Нарышкин, Патрушев во главе с Путиным.

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Комментарии
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сергей максимов
И народ говно и коньяк!
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1 час.
OI
Oleg Ivanov
Что-то я не наблюдал армянские войска на защите карабаха. Если уж сами армянские власти отказались от защиты своей территории, а россияне просто &quot;обязаны&quot; идти на защиту границ армении, в то же время сами армяне будут смотреть с удобных диванов на тв или торговать в России.Вообщем народ достоин своих правителей,как-то так.
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1 час.
Наталия Шумакова
Ага, опять Россия не дала, не сделала, не защитила, не наказала обидчиков бедных маленьких армян. Бла бла бла. Дармоеды. Сами только и могут торговать (причём в России) тем, что природа дала. Что-то не очень хотят сами защищать, строить и оборонять свою страну.
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27 мин.

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