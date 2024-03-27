⚡️ Пока Россия с трудом переживает трагедию, унёсшую в "Крокус Сити Холле" 139 жизней мирных граждан, на этом фоне вскрываются давно зреющие гнойники в виде наших "ближайших друзей и союзников"

Одна из самых значительных в Армении политических фигур – сопредседатель Европейской партии Армении Тигран Хзмалян – в своём телеграм-канале, опубликовал пост следующего содержания: Кровавый «Крокус» вырастили ГРУ-шные идеологи российско-исламского братства: Дугин, Проханов, Максуд Шевченко, Нарышкин, Патрушев во главе с Путиным.
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