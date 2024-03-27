⚡️ Пока Россия с трудом переживает трагедию, унёсшую в "Крокус Сити Холле" 139 жизней мирных граждан, на этом фоне вскрываются давно зреющие гнойники в виде наших "ближайших друзей и союзников"

OI

Oleg Ivanov

Что-то я не наблюдал армянские войска на защите карабаха. Если уж сами армянские власти отказались от защиты своей территории, а россияне просто "обязаны" идти на защиту границ армении, в то же время сами армяне будут смотреть с удобных диванов на тв или торговать в России.Вообщем народ достоин своих правителей,как-то так.