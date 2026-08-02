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Каждый пятый выпускник НИУ МИЭТ работает в ОЭЗ «Технополис Москва»

Каждый пятый выпускник НИУ МИЭТ работает в ОЭЗ «Технополис Москва»

Каждый пятый выпускник Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники» (НИУ МИЭТ) в 2026 году начал работать на предприятиях особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва».

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