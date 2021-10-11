Путин обсудит с кабмином и аграриями реализацию программы развития сельского хозяйства

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание о научно-техническом обеспечении развития агропромышленного комплекса (АПК).
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