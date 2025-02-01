На берегу шинного моря.

В рамках ´складового´ проекта посещаем. настоящий прибрежный отель (с ресепшном).´Дальний´, он же грузовойЗа этим складом в обиходе закрепилось название ´дальний´, что неудивительно: он расположен не под крышей производственного корпуса ЗМШ, а в отдельном здании в сотне метров от него.