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"Самая зрелищная политическая комедия". Что пишут СМИ о дебатах в США

"Самая зрелищная политическая комедия". Что пишут СМИ о дебатах в США

Демократы в отчаянии от выступления президента Джо Байдена на дебатах в четверг вечером — оно оказалось настолько слабым, что некоторые даже задались вопросом: должен ли он оставаться кандидатом от партии.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
&quot;Всё то, что нам наобещали, //мы никому не отдадим !&quot; (ВП)  Отличие РП от ДП в США мизерное, на уровне игры слов: РП не демократичная, а  ДП не республиканская? Поэтому и дебаты такие постановочные, мелочные, на уровне театральных репетиций. Им Хо.
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