Демократы в отчаянии от выступления президента Джо Байдена на дебатах в четверг вечером — оно оказалось настолько слабым, что некоторые даже задались вопросом: должен ли он оставаться кандидатом от партии.
"Самая зрелищная политическая комедия". Что пишут СМИ о дебатах в США
Комментарии
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Сергей Дмитриев
"Всё то, что нам наобещали, //мы никому не отдадим !" (ВП) Отличие РП от ДП в США мизерное, на уровне игры слов: РП не демократичная, а ДП не республиканская? Поэтому и дебаты такие постановочные, мелочные, на уровне театральных репетиций. Им Хо.
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18 час.
Eduard
В чекнутых США заправляет негр из Африки Обама!
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6 час.
Eduard
В США выдвинули Обаму Президентом и теперь никак не могут "задвинуть" его обратно...в Африку!
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6 час.
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