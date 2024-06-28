"Самая зрелищная политическая комедия". Что пишут СМИ о дебатах в США

Сергей Дмитриев

"Всё то, что нам наобещали, //мы никому не отдадим !" (ВП) Отличие РП от ДП в США мизерное, на уровне игры слов: РП не демократичная, а ДП не республиканская? Поэтому и дебаты такие постановочные, мелочные, на уровне театральных репетиций. Им Хо.