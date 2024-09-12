Стармер ответил Путину на слова про прямое участие НАТО в конфликте на Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ответил на слова президента России Владимира Путина, что снятие ограничений на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России будет означать прямое участие НАТО в боевых действиях.
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