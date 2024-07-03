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Китай

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Си Цзиньпин выразил готовность работать с К.-Ж. Токаевым над строительством китайско-казахстанского сообщества с единой судьбой, характеризующегося большей содержательностью и жизнеспособностью

Астана, 3 июля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в среду здесь на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым выразил готовность работать вместе с ним над строительством китайско-казахстанского сообщества с единой судьбой, характеризующегося большей содержательностью и жизнеспособностью.

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