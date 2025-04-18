Искусственный интеллект проследит за гигиеной в школьных столовых Петербурга

Об этом заявила вице-губернатор Наталья Чечина В школах Санкт-Петербурга запускают пилотный проект, в рамках которого искусственный интеллект (ИИ) будет контролировать работу пищеблоков, оценивая соблюдение санитарных норм и качество продуктов.