Искусственный интеллект проследит за гигиеной в школьных столовых Петербурга

Об этом заявила вице-губернатор Наталья Чечина В школах Санкт-Петербурга запускают пилотный проект, в рамках которого искусственный интеллект (ИИ) будет контролировать работу пищеблоков, оценивая соблюдение санитарных норм и качество продуктов.
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