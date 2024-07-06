Обнародована «Синяя книга» по изменению климата Китая

В начале июля была представлена «Синяя книга по изменению климата Китая 2024», в которой основное внимание уделяется новейшей мониторинговой информации о состоянии изменения климата в Китае и во всем мире с точки зрения атмосферы, гидросферы, криосферы, биосферы и движущих сил изменения климата, сообщает ВМО на своем официальном сайте.